Кино. Вышел удивительно милый трейлер боевика "Джон Уик 3": видео

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В новом трейлере фильма нет привычных для любителей "Джона Уика" сцен насилия

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В сети появился необычный трейлер американского боевика "Джон Уик 3" - в нем отсутствуют сцены насилия. Видео опубликовано на канале Lionsgate Movies в YouTube.

Ролик приурочен к американскому празднику - Национальнлму дню щенков, который отмечается 23 марта.

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Из сюжета видно, что главный герой Джон Уик, которого играет Киану Ривз, плохо ладит с людьми, но тепло относится к животным. По сценарию, в первой части фильма Уик расправляется с бандой преступников, убивших его пса, которого перед смертью подарила ему жена. В финале - герой находит нового друга в приюте.

Помимо этого, кинокомпания Lionsgate 21 марта выпустила трейлер в традиционном стиле, но и там были собаки.

"Джон Уик" - американский боевик. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист. Премьера фильма состоялась 13 октября 2014 года в Нью-Йорке. Режиссер - Чад Стахелски.

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Теги: кино, видео, трейлер, джон уик 3
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