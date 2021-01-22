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Найдены останки потенциально крупнейшего животного в истории – титанозавра: видео видео

22.01.2021, 13:10
Фото - Agencia CTyS
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Археологи обнаружили в аргентинской части Патагонии останки титанозавра – крупнейшего из динозавров-завроподов. Об этом пишет infobae.com.

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По словам доктора Хосе Луис Карбаллидо, кости этого гигантского зверя на 10-20% больше, чем у другого представителя Patagotitan mayorum – крупнейшего из известных на сегодняшний день динозавров.

Ученые считают, что прошлый крупнейший титанозавр весил около 70 тонн, имел длину около 40 метров, а высота его достигала уровня семиэтажного здания. 

Сообщается, что приблизительный возраст останков титанозавра – 98 миллионов лет, однако, не смотря на это, они хорошо сохранились. 

"Мы подозреваем, что он может быть полным или почти полным. Все будет зависеть от того, как продолжатся раскопки. Но независимо от того, больше он или нет, появление динозавра таких размеров – нечто совершенно новое", – сказал геолог Альберто Гарридо. 

Также исследователи говорят, что этот вид динозавров был распространен на некогда существовавшем суперконтиненте Гондвана. 

Читайте также: "Древнее искусство". Археологи нашли самую старую наскальную живопись с животными – фото

Станислав Стороженко
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Патагония археология Аргентина динозавр титанозавр

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