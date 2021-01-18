Археологи нашли в Египте древние артефакты: гробы и фрагмент Книги мертвых – фото

Археологи нашли в Египте погребальный храм с артефактами. В частности были найдены деревянные гробы и фрагмент Книги мертвых, сообщил в Facebook руководитель миссии археологов Захи Хавасс.

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По его словам, миссия обнаружила в древнем некрополе Саккара погребальный храм королевы Неарит, жены короля Тети. Среди наиболее важных открытий на этом месте – 52 могильных вала на глубине 10-12 метров. Внутри этих валов были обнаружены сотни деревянных гробов, относящихся к Новому царству. Это первый случай, когда в районе Саккара были найдены гробы возрастом 3000 лет, отметил ученый.

Гробы – деревянные и антропоидные, говорит Хавасс. На их поверхности изображено множество сцен с древними богами и отрывки из Книги мертвых. Еще 50 деревянных саркофагов в хорошем состоянии были обнаружены в тайнике.

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СПРАВКА. Книга мертвых – сборник древнеегипетских религиозных текстов и гимнов. Древние египтяне помещали ее в гробницы, поскольку верили, что это поможет усопшему обрести благополучие в загробной жизни.

Также археологи нашли в шахтах статуэтки, керамику, топор, погребальные маски и другие археологические артефакты, отмечает Хавасс. В частности был найден папирус шириной один и высотой четыре метра. На нем записана 17 глава Книги мертвых и указано имя собственника папируса.

Хавасс считает, что эти находки станут одними из самых важных в текущем году и делают Саккару важным культурным и туристическим центром. Он также полагает, что находки позволят по-новому написать историю Саккары в период Нового царства.

СПРАВКА. Саккара была огромным некрополем древнеегипетской столицы Мемфиса, который стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В начале октября 2020-го власти Египта показали более 50 саркофагов из уникального захоронения.

В ноябре в Египте нашли более 100 древних саркофагов (в некоторых из них были мумии) и около 40 позолоченных статуй. Возраст артефактов достигает 2500 лет.

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Фото – Dr. Zahi Hawass/Facebook