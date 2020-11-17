2500 лет. В Египте нашли более 100 древних саркофагов, мумии и позолоченные статуи – фото

В Египте нашли более 100 древних саркофагов (в некоторых из них были мумии) и около 40 позолоченных статуй. Возраст артефактов достигает 2500 лет, сообщает Euronews.

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Власти показали разрисованные саркофаги на выставке у ступенчатой ​​пирамиды Джосера. Археологи вскрыли один из саркофагов, в котором была завернута в ткань хорошо сохранившаяся мумия. Другие саркофаги ученые просвечивали рентгеновскими лучами.

Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Анани заявил, что артефакты относятся к позднему периоду (664–332 года до н.э.) и периоду правления династии Птолемеев – примерно с 320 года до н.э. до 30 года до н.э. и позднего периода (664–332 гг. до н.э.).

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По его словам, находки будут выставлять по меньшей мере три музея Каира – в том числе в Большой египетский музей, который сейчас строится рядом со знаменитыми пирамидами Гизы.

Отмечается, что находка была обнаружена неподалеку от селения Саккара. Здесь находится некрополь Мемфиса – столицы Древнего царства. За последнее время в этом месте нашли около 140 саркофагов, большинство из них были с мумиями.

В начале октября 2020-го власти Египта показали более 50 саркофагов из уникального захоронения.

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