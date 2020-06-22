Археологи раскопали под Днепром остатки старинного города – фото

На окраине поселка Самаровка Днепропетровской области археологи Днепропетровского национального исторического музея обнаружили остатки старинного города 18 века. Об этом сообщил в посвященной истории региона Facebook-группе Samar.History директор Новомосковского краеведческого музея Константин Мешко.

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Судя по опубликованным фото, на месте поселения была найдена характерная керамика, лепнина и кости. Ученые говорят, что найденные остатки были оставлены в поселении-прародителе Екатеринослава, известного сегодня как город Днепр, и Новомосковска.

По словам Мешко, строительство города Екатеринослав на этом месте началось в 1776 году. Через шесть лет здесь проживали чуть более 2000 человек, в основном вывезенные из Крыма греки и армяне. Однако вскоре оказалось, что город непригоден для жизни: из-за нахождения в низменности его часто затапливали весенние паводки.

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Историк говорит, что в 1886 году, по указу князя Григория Потемкина, Екатеринослав перенесли из низменности на правый берег Днепра, в древнюю казацкую слободу Половицу, где он и начал постепенно разрастаться.

При этом поселение на изначальном местонахождении Екатеринослава решили не расформировывать, а переименовали в Новомосковск, отмечает специалист. Однако неподходящие для жизни условия привели к тому, что с города уезжало все больше людей - и уже в 1794 году поселение решили перенести на место казацкой слободы Новоселица.

"Вот так и получилось, что найденный археологами старинный город фактически дал начало современному городу Днепр, а также новое название казацкой Новоселице" - современному Новомосковску, - резюмировал историк.

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Фото - Konstantin Meshko/Samar.History/Facebook