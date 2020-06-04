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Открытие. В Мексике нашли самое древнее и большое сооружение майя - фото

Открытие. В Мексике нашли самое древнее и большое сооружение майя - фото - Фото
Агуада Феникс майя (фото - Takeshi Inomata).
04.06.2020, 13:00

Гигантское сооружение майя в Мексике назвали Агуада Феникс. Оно настолько поросло деревьями и травой, что найти его удалось лишь с помощью лазера

В Мексике, в штате Табаско, обнаружили самое большое и древнее сооружение цивилизации майя из известных современному человеку. Об этом сообщает CNN.

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Находку назвали Агуада Феникс. Гигантская прямоугольная платформа высотой 10-15 метров, от которой в стороны отходят еще девять платформ, поросла деревьями и травой, вписавшись в ландшафт. Обнаружить ее удалось лишь с помощью нового лазера, который просканировал территорию.

Агуада Феникс сейчас (фото - Takeshi Inomata)

"Она настолько огромна по горизонтали, что если вы идете по участку, она выглядит как часть естественного ландшафта. Вы не узнаете ее прямоугольную форму. Но в лидаре (название лазера, - ред.) ее видно хорошо. Без лидара мы, вероятно, в конце концов осознали бы важность этого места. Но это заняло бы много сезонов кропотливого картирования на месте", - сказал Такеши Иномата, профессор антропологии в Университет Аризоны и ведущий автор статьи об открытии.

Предполагается, что сооружение возвели в период между 1000 – 800 годами до нашей эры. Ее объем составляет 3,8 миллионов кубических метров. Это больше, чем у Великой пирамиды в Гизе, Египет, хотя платформа майя значительно ниже пирамиды.

Ученые полагают, что платформу использовали для ритуалов, поскольку во время раскопок обнаружили нефритовые топоры и другие ценные реликвии.

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Модель Агуада Феникс, сделанная лидаром (фото - Takeshi Inomata)

По словам ученых, открытие также ставит под сомнение традиционное мнение о том, что крупные строительные проекты в древние времена требовали мощной элиты в обществе. Никаких явных признаков выраженного социального неравенства, таких как скульптуры людей с высоким статусом, обнаружено не было.

"Хотя, возможно, были некоторые лидеры, которые играли центральную роль в планировании и организации такой работы, основным фактором было добровольное участие людей в таких конструкциях. Это говорит нам о потенциале человеческого сотрудничества, которое не обязательно требует централизованного правительства", - отмечают ученые.

СПРАВКА. Майя были мезоамериканской цивилизацией, которая процветала по всей Мексике и Центральной Америке с 2000 г. до н.э. до времен испанских конкистадоров в 16 веке. Майя наиболее известны за более высокие ступенчатые пирамиды

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Марк Сировой
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