Больше 1000 лет. В джунглях нашли огромный дворец майя: видео

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Археологи отмечают: дворец хорошо сохранился

В археологической зоне Кулуба, которая находится на полуострове Юкатан в Мексике, нашли древний дворец майя. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).

Археологи отмечают, что здание имеет внушительные размеры: длина – 55 метров, ширина – 15 метров, высота – 6 метров.

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Строительные материалы указывают на то, что дворец строили в две фазы. Первые камни заложили в период поздней классики (600−900 года нашей эры), а затем была реновация в период высокой классики (850−1050 года нашей эры).

По словам специалистов, хорошо сохранились лестницы и подвальные помещения. Сейчас они продолжают изучать находку, освобождая ее от растительности.

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Теги: археолог, Мексика, юкатан, майя, дворец, кулуба
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