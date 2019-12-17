Археологи наконец-то раскрыли "тайну" истуканов с острова Пасхи

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что истуканы с острова Пасхи в Тихом океане, которых вырубали древние рапануйцы, делали землю более плодородной. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

На этом острове насчитывается более 1000 статуй, которые были созданы в XI-XVI вв. Местные жители верили, что эти статуи помогают приносить большие урожаи. Теперь исследователи утверждают, что статуи моаи действительно влияли на уровень урожайности местных земель.

Ученые сделали такой вывод, изучив химический состав базальтовой породы, из которой делались статуи. В них содержалась высокая концентрация кальция и фосфора, являющихся ключевыми элементами для выращивания растений и получения высокого урожая.

Таким образом, истуканы выполняли функцию удобрений, однако исследователи заявляют, что с таким же успехом можно было просто удобрять поля размолотой базальтовой породой.

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