Колыбель цивилизации. В Китае нашли руины древней столицы: ей 5300 лет – фото

На участке Шуанхуаишу провинции Хэнань в Центральном Китае археологи обнаружили руины столицы древнего королевства Хелуо, которое, по мнению ученых, стояло у истоков китайской цивилизации. Об этом пишет CGTN.

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Это первая находка в этом регионе руин высокоразвитого на то время города. Он расположен на южном берегу реки Хуанхэ и окружен тремя кольцевыми траншеями, которые использовались для обороны. Ученые полагают, что город назывался Гонги.

В городе обнаружены девять глиняных пометок в форме созвездия Большой медведицы, что дает представление об астрономических знаниях древней культуры. Также найден бивень кабана с гравировкой паука-шелкопряда. Ученые считают, что уже тогда зарождалось шелковое искусство.

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Кроме того, во время раскопок были обнаружены реликвии культуры Яншао. Ранее археологи находили похожие артефакты на площади 1,17 млн километров. Это может говорить о влиятельности города для региона, считают археологи.

Также найдены три общественных кладбища с более чем 1700 могилами, керамическая мастерская, водохранилище, дорожная система и другие объекты.

"Археологические находки на этом месте демонстрируют влияние региона Хелуо на золотом этапе зарождения китайской цивилизации около 5300 лет назад. Это доказывает, что это был ключевой период и ключевой регион зарождения китайской цивилизации", - говорит Ван Вэй, глава Китайского археологического сообщества.

Ученые считают, что модель города унаследовали следующие поколения - и она стала основной концепцией развития для будущих династий.

остатки древнего королевства, упоминания о котором были утеряны в исторических хрониках. В конце февраля в Турции нашли

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Фото - Li An/Xinhua и Zhengzhou Municipal Government