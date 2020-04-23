В Средиземном море нашли 12 кораблей с сокровищами – фото

В Средиземном море, на дне между Кипром и Ливаном, британская группа ученых из Enigma Shipwrecks Project (ESP) обнаружила 12 затонувших кораблей, трюмы которых заполнены сокровищами. Об этом сообщает Cyprus Mail.

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Предположительно, корабли затонули примерно в 1630 году. На них нашли множество дорогих артефактов: от фарфора ранней китайской династии Мин до древних кофейников и трубок для курения табака.

СПРАВКА. Фарфор ранней династии Мин стоит баснословных денег. Например, в 2010-м вазу XVIII века купили за $70 млн ($86 млн с налогами, ). В 2014-м маленькую чашечку приобрели за $36 млн ( Фарфор ранней династии Мин стоит баснословных денег. Например, в 2010-м вазу XVIII века купили за $70 млн ($86 The New York Times ). В 2014-м маленькую чашечку приобрели за $36 млн ( BBC News ).

На флагмане, 43-метровом корабле, который мог принять 1000 тонн груза, были драгоценности из 14 культур: от Индии и Китая до Бельгии. На нем найдено более 360 чашек и блюд из фарфора династии Мин.

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Исследователи отмечают, что находка меняет представление о глобализации XVII века и, вероятно, указывает на ранее неизвестный торговый путь.

"Товары и вещи 14 обнаруженных культур и цивилизаций, охватывают как восточную сторону земного шара (Китай, Индию, Персидский залив и Красное море), так и западную (Северная Африка, Италия, Испания, Португалия и Бельгия). Это удивительный космополитизм для предсовременного судоходства любой эпохи", - говорит Шон Кингсли из ESP.

Команда ученых отмечает, что такая находка для археологов эквивалентна "открытию новой планеты" для астронома.

Остатки кораблей были обнаружены еще в 2015 году. Раскопки длились долгие годы: работу усложняла глубина (около 2000 метров) и илистое дно. Лишь сейчас ученые смогли добраться до содержимого кораблей.

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Фото - Enigma Recoveries