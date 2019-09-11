Древние склады армии России. Что нашли в огороде селяне: видео

Жители Полонного Хмельницкой области обнаружили на своем участке укрепленные подземелья начала ХVIII века. Об этом сообщает ТСН.

Несколько лет назад местная жительница Оксана Байцер провалилась под землю, работая на огороде. Тогда яму решили закопать, однако уже в этом году в яму провалился ее муж. Он и заметил укрепленные стены и арки.

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Супруги сообщили о находке городским властям.

Сейчас во дворе семьи Байцер работает археологическая группа. Они выяснили, что на глубине четырех метров скрывается огромное сооружение с множеством ходов.

Археологи не исключают, что в подземелье могли быть спрятаны и сокровища. Однако пока находили только остатки битой посуды. Они считают, что вероятнее всего подземелье использовалось как склад для провианта российской армии во времена Северной войны.

"Князь Меншиков, которому в 1706 году был отдан город Полонное на 6 лет. Он здесь активно развивал базу для российской армии во время Северной войны 1700-1721 года", - пояснил кандидат исторических наук, заведующий отделом научно-исследовательского центра охраны археологического наследия Института археологии НАН Украины Павел Нечитайло.

Местные жители от комментариев отказываются. Однако не на камеру признаются, что подобные "катакомбы" есть под многими огородами в Полонном.

В марте в Египте обнаружили порт среди пустыни , который использовался более 3000 лет назад.

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