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27.03.2019, 15:54

В Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фото

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В Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фото
В Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фото
В Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фотоВ Египте нашли порт, который использовали 3000 лет назад - фото

Обнаруженный порт был главным, который использовался для транспортировки камня вдоль реки Нил из карьеров Гебель-эль-Силсила

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В Египте обнаружили древний порт, который использовался для перевозки камней для строительства храмов и обелисков. Об этом сообщает Министерство древностей страны.

Обнаруженный порт был главным, который использовался для транспортировки камня вдоль реки Нил из карьеров Гебель-эль-Силсила, начиная с 16 века до нашей эры.

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Его нашли во время археологической экспедиции при раскопках руин Ком Омбо возле Асуана.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Мустафы Вазири, порт на западном берегу Нила простирается более чем на 100 метров и находится примерно в 200 метрах от большого карьера.

В порту нашли надписи и механизмы для привязки лодок.

2 февраля в Египте нашли древние захоронения птолемеевского, раннего римского или даже византийского периодов.

Фото: Ministry of Antiquities

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Теги: Египет, порт, археологи
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