Фермер распахал памятник археологии стоимостью 2 млрд: получил штраф 300 000

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Фермер из Черниговской области самовольно занял и распахал земельные участки площадью около 46 га, на которых находились археологические памятники стоимостью около 2 млрд гривень. Его оштрафовали на 300 000 гривень. Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь прокуратуры Черниговской области Татьяна Похилько.

На этих землях находились поселения "Курганка", "Выгоры", "Зайцы-1" и "Зайцы-2". В 2019 году работники фермера выращивали здесь кукурузу и озимую пшеницу.

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На фермера подала в суд громада, в подчинении которой находились земли. Тот вину признал и возместил начисленные Госгеокадастром убытки в размере 300 000 гривень. На оплату пошли средства, которые фермер выручил от реализации урожая.

В конце ноября "черные археологи" разграбили древний курган под Запорожьем.

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