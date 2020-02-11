Фермеры США ответили Фениксу на обвинение в жестокости к коровам

Хоакин Феникс (Фото: ЕРА)

Американские фермеры ответили на выступление актера Хоакина Феникса, который во время получения премии Оскар, резко высказался в адрес животноводов, которые, по его словам, жестоко обращаются с коровами, искусственно осеменяя их и забирая у них новорожденных телят ради получения молока. Об этом сообщает USA Today.

"Вам следует ненадолго выехать за пределы Голливуда, – написала в своем блоге фермер Кэрри Месс из Лейк-Миллс, штат Висконсин, которая разводит коров. – В Голливуде нет природы, но ее прекрасный мир совсем недалеко".

Фермер Тина Хинчли рассказала, что новорожденного теленка забирают у матери примерно через 20 минут после рождения – для его безопасности, поскольку навоз в стойле может быть заражен сальмонеллой, кишечной палочкой, листерией, столбняком и тому подобным. Теленок сразу получает молозиво от матери, а затем – бутылочку с заменителем молока.

"Заменитель молока - лучшая детская смесь, которую вы можете получить. Это сухое молоко со всеми витаминами и питательными веществами, в которых нуждается теленок", - сказала Хинчли.

По поводу "криков тоски" коровы, которые упомянул Феникс, Хинчли сказала: "Она мычит после родов, но не нападает на нас или что-то в этом роде. Она говорит что-то типа: "Фух, няня пришла. Теперь я могу пойти поесть". И это то, в чем она нуждается".

В течение тысячелетий коров разводили для производства молока для людей.

Кэрри Месс в открытом письме Фениксу написала: "Хоакин, никто не заставляет тебя пить молоко. Никто не заставляет тебя есть продукты животного происхождения. Я уважаю твои убеждения, но понимаю, что нет никого более связанного с миром природы, чем фермеры, которые находятся здесь, в местах, о которых ты никогда не слышал, заботясь о земле и животных. Мы были стабильны и экологичны задолго до того, как это стало модно".

Церемонию Оскар посмотрели 23,6 миллиона человек, и молочные фермеры обеспокоены тем вредом, который могут нанести им заявления Феникса, поскольку все больше людей отдают предпочтение соевому молоку, миндальному молоку и другим молочным альтернативам.

"У нас свободная страна со свободой выражения мнений, но мы бы хотели, чтобы Хоакин Феникс разговаривал с непосредственно нами, потому что если бы он это сделал, он бы много узнал о приверженности молочных фермеров защите животных", – сказал Алан Бьерга, представитель Национальной федерации производителей молока.

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