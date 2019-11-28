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"Черные археологи". У Запорожья разграбили древний курган: фото

"Черные археологи". У Запорожья разграбили древний курган: фото - Фото
Фото: Влад Мороко/Facebook
28.11.2019, 08:32

Очевидцы сообщают: копателей охраняла вооруженная группа людей

В Запорожской области возле села Григорьевка "черные археологи" разграбили древний курган. Об этом в Facebook написал Владислав Мороко - директор департамента культуры и туризма Запорожской облгосадминистрации.

На месте происшествия нашли остатки антропоморфной стеллы (так называемой "каменной бабы") и фрагменты средневековой керамики. По словам очевидцев, "черных археологов" охраняли вооруженные люди.

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Остальные предметы - украдены. Мороко считает, что курган, скорее всего, был захоронением кочевников.

  • Летом в скифском кургане археологи нашли скифское золото и оружие - смотрите фото.

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