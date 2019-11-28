"Черные археологи". У Запорожья разграбили древний курган: фото

В Запорожской области возле села Григорьевка "черные археологи" разграбили древний курган. Об этом в Facebook написал Владислав Мороко - директор департамента культуры и туризма Запорожской облгосадминистрации.
На месте происшествия нашли остатки антропоморфной стеллы (так называемой "каменной бабы") и фрагменты средневековой керамики. По словам очевидцев, "черных археологов" охраняли вооруженные люди.
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Остальные предметы - украдены. Мороко считает, что курган, скорее всего, был захоронением кочевников.
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