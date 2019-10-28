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28.10.2019, 08:00

Монеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фото

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Монеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фото
Монеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фото
Монеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фотоМонеты и кости. В центре Львова нашли древнее подземелье: фото

По предварительной версии, это могла быть крипта костела при монастыре тринитариев

В самом центре Львова, на улице Корнякта, археологи во время надзора при ремонтных работах обнаружили древнее подземелье и остатки мурованной сводной стены, передает Гал-инфо.

В подземелье были найдены монеты разного периода, фрагменты старой посуды, а также останки людей. По словам археолога Николая Шницара, в подземелье могла быть обустроена крипта костела Пресвятой Тройцы, который находился на этом месте с 1703 по 1848 год.

Специалисты продолжают исследовать находку: кости были переданы антропологам для получения большей информации о тех, кто пользовался подземельем.

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Теги: Львов, археологи, раскопки, корнякта, костел, крипта
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