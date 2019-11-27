Lexus, иконы, оружие. Под Харьковом ограбили главу госпредприятия

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В Харьковской области неизвестные ограбили дом директора госпредприятия. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

Правоохранители установили, что злоумышленники взломали гараж – и угнали автомобиль Lexus. Также они проникли в дом: украли иконы, золотые украшения и травматическое оружие.

В полиции открыли уголовные дела по трем статьям. В пяти районах области объявлен план-перехват, оперативно-поисковые действия продолжаются.

5 ноября, в Дрездене из самой богатой коллекции драгоценностей в Европе украли драгоценности на сумму около €1 млрд. Смотрите видео ограбления.

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