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Lexus, иконы, оружие. Под Харьковом ограбили главу госпредприятия

Lexus, иконы, оружие. Под Харьковом ограбили главу госпредприятия - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
27.11.2019, 15:11

В пяти районах области объявлен план-перехват

В Харьковской области неизвестные ограбили дом директора госпредприятия. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

Правоохранители установили, что злоумышленники взломали гараж – и угнали автомобиль Lexus. Также они проникли в дом: украли иконы, золотые украшения и травматическое оружие.

В полиции открыли уголовные дела по трем статьям. В пяти районах области объявлен план-перехват, оперативно-поисковые действия продолжаются.

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