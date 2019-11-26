Кража на €1 млрд. Появилось видео преступления в музее Дрездена

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Пока никто из похитителей не задержан

Вчера, 25 ноября, в Дрездене из самой богатой коллекции драгоценностей в Европе украли малые экспонаты на сумму около €1 млрд. В сети появилось видео того, как злоумышленники орудуют внутри музея "Грюнес Гевёльбе": его опубликовал местный ресурс Radio Drеsden.

Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в обесточенный музей - бывшую княжескую сокровищницу Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма.

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На кадрах видно, как в темноте несколько человек с фонариками расходятся по залу и с трудом разбивают ударопрочные защитные витрины. 

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Теги: музей, ограбление, драгоценности, Дрезден, сокровища, зеленый свод, зеленый склеп, Грюнес Гевёльбе
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