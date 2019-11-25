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В Германии ограбили музей на €1 млрд – Bild

В Германии ограбили музей на €1 млрд – Bild - Фото
Грюнес Гевёльбе (фото - RALF HIRSCHBERGER/ЕРА)
25.11.2019, 16:17

Неизвестные украли драгоценности из сокровищницы Августа Сильного в Дрездене

Из музея Грюнес Гевёльбе (Зеленый свод) в Дрездене неизвестные украли драгоценности стоимостью около €1 млрд. Об этом сообщает Bild.

Перед ограблением злоумышленники подожгли электрощит, который обеспечивал систему безопасности музея. Как только здание оказалось обесточенным, грабители проникли внутрь, забрали украшения и скрылись.

Правоохранители вскоре обнаружили сожженное авто злоумышленников на одной из парковок. Поиски грабителей продолжаются.

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