В Германии ограбили музей на €1 млрд – Bild

Грюнес Гевёльбе (фото - RALF HIRSCHBERGER/ЕРА)

Из музея Грюнес Гевёльбе (Зеленый свод) в Дрездене неизвестные украли драгоценности стоимостью около €1 млрд. Об этом сообщает Bild.

Перед ограблением злоумышленники подожгли электрощит, который обеспечивал систему безопасности музея. Как только здание оказалось обесточенным, грабители проникли внутрь, забрали украшения и скрылись.

Правоохранители вскоре обнаружили сожженное авто злоумышленников на одной из парковок. Поиски грабителей продолжаются.

В сентябре из поместья Уинстона Черчилля в Англии украли золотой унитаз за $6 млн.

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