За $6 млн. Из поместья Черчилля украли золотой унитаз: видео

Из дворца Бленхейм, где родился экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль украли золотой унитаз стоимостью $6 млн. Об этом сообщает Sky News.

Речь идет о скульптуре "Америка" итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана. Примечательно, что она использовалась по назначению. Справить нужду в унитаз из чистого золота мог любой посетитель дворца.

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Скульптура "Америка" (Фото: JACOPO ZOTTI/ART NEWS)

Полиция задержала 66-летнего мужчину, который мог быть причастен к группе грабителей. Однако сам унитаз – пока так и не найден.

В администрации дворца жалуются, что во время кражи преступники повредили сантехническое оборудование. В результате была затоплена часть экспонатов музея.

Автор же скульптуры воспринял ситуацию с юмором.

"Мне всегда нравились фильмы об ограблениях, и вот я в одном из них. Дорогие воры, пожалуйста, если вы читаете это, дайте мне знать, насколько вам нравится произведение и каково это - мочиться в золото", - пошутил Каттелан.

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