За $6 млн. Из поместья Черчилля украли золотой унитаз: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Примечательно, что "сходить" в унитаз из чистого золота мог любой посетитель дворца

Из дворца Бленхейм, где родился экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль украли золотой унитаз стоимостью $6 млн. Об этом сообщает Sky News.

Речь идет о скульптуре "Америка" итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана. Примечательно, что она использовалась по назначению. Справить нужду в унитаз из чистого золота мог любой посетитель дворца.

Читайте также: Золото и оружие. Под Полтавой нашли сокровища скифов: фото

Скульптура "Америка" (Фото: JACOPO ZOTTI/ART NEWS)

Полиция задержала 66-летнего мужчину, который мог быть причастен к группе грабителей. Однако сам унитаз – пока так и не найден.

В администрации дворца жалуются, что во время кражи преступники повредили сантехническое оборудование. В результате была затоплена часть экспонатов музея.

Автор же скульптуры воспринял ситуацию с юмором.

"Мне всегда нравились фильмы об ограблениях, и вот я в одном из них. Дорогие воры, пожалуйста, если вы читаете это, дайте мне знать, насколько вам нравится произведение и каково это - мочиться в золото", - пошутил Каттелан.

Читайте также: Резиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: золото, кража, ограбление, искусство, культура, туалет, уинстон черчилль, унитаз, золотой унитаз, бленхейм, дворец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Погиб товарищ, оторвало ногу. Разведчик – о похищении Цемаха
Погиб товарищ, оторвало ногу. Разведчик – о похищении Цемаха
За $6 млн. Из поместья Черчилля украли золотой унитаз: видео
За $6 млн. Из поместья Черчилля украли золотой унитаз: видео
Сатурн – на минимальном расстоянии от Земли: фото, видео
Сатурн – на минимальном расстоянии от Земли: фото, видео
HR "Последняя империя": как разрушался СССР. Книга
Бизнес-неделя: евробляхам - отсрочка, ПриватБанку - обыски, МАУ - помощь
Экономика Бизнес-неделя: евробляхам - отсрочка, ПриватБанку - обыски, МАУ - помощь
Smart-учеба с Соней Рашкован
Идеи и Кейсы Smart-учеба с Соней Рашкован
Популярное
фото/видео
Погиб товарищ, оторвало ногу. Разведчик – о похищении Цемаха
Погиб товарищ, оторвало ногу. Разведчик – о похищении Цемаха
За $6 млн. Из поместья Черчилля украли золотой унитаз: видео
За $6 млн. Из поместья Черчилля украли золотой унитаз: видео 10:40
Сатурн – на минимальном расстоянии от Земли: фото, видео
Сатурн – на минимальном расстоянии от Земли: фото, видео 08:02
Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео
Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео 14.09.19, 20:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 