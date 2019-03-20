На Бали полиция застрелила двоих россиян: видео

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Один из семи участников ограбления задержан, двое убиты

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Вчера, 19 марта, двое граждан России были убиты в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали после ограбления обменного пункта. Об этом пишет местное издание Bali Post.

Российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Дениса Тетюшина сообщил, что, по предварительной информации, в ограблении участвовали трое россиян - один из них задержан.

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"Паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые — россияне", - сказал он.

В российском дипведомстве заявляют, что соучастников могло быть семеро, четверо из них, вероятно, скрылись с места происшествия. "Это пока только предварительная информация. Подтверждения у нас нет", - отметил Тетюшин.

Bali Post, в свою очередь, отмечает, что все семеро - россияне в возрасте от 32 до 60 лет. Также сказано, что с ними была 34-летняя женщина. Они якобы были вооружены автоматическими винтовками SS1 и холодным оружием, а их лица были скрыты масками.

Подозреваемые в ограблении вынесли сумки с более чем 80000 долларов в местной валюте. Полиция нашла их спустя несколько часов. При задержания произошла перестрелка.

Фото: bali.tribunnews.com 

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Теги: обменник, стрельба, россияне, ограбление, бали, джакарта
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