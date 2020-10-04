Уникальное захоронение. В Египте нашли более 50 древних саркофагов с мумиями – фото

В Египте нашли 59 саркофагов с мумиями и 28 статуэток древнеегипетских богов. Об этом сообщил министр по вопросам туризма и древностей Египта Халид аль-Анани, передает BBC News.

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Захоронение было найдено в некрополе Саккара, недалеко от Каира. По словам аль-Анани, возраст находки оценивается в 26 веков, но при этом менее саркофаги и останки умерших хорошо сохранились.

Некоторые саркофаги раскрашены и выглядят, так будто были сделаны совсем недавно. Почти во всех покоятся священнослужители и чиновники древнего Египта, пишут в издании.

Министр сказал, что саркофаги будут выставлены в Большом египетском музее, который находится неподалеку от пирамид в Гизе.

В конце сентября правительство Египта сообщало о находке 27 древних саркофагов в Саккаре.

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Фото – ЕРА