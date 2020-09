В Египте обнаружили древние саркофаги — им больше 2500 лет: фото, видео

Египетские ученые обнаружили в поселке Саккара неподалеку от Каира 27 древних саркофагов, которые предположительно датируются I-II веками до н.э. Артефакты отлично сохранились, а еще они ярко и красочно украшены, сообщает BBC.

Саркофаги были найдены в одном из заброшенных колодцев на глубине около 11 метров. В начале сентября исследователи нашли 13 саркофагов, а спустя несколько недель — еще 14. По словам местных экспертов, эта находка стала одной из крупнейших и значительных в своем роде.

Обнаруженные саркофаги очень хорошо выглядели, на их поверхности остались детали различных украшений, а также краска. В египетском министерстве древностей заявили, что, судя по всему, гробницы ни разу не открывались с момента их захоронения.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo