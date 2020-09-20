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В Египте обнаружили древние саркофаги — им больше 2500 лет: фото, видео

20.09.2020, 21:00
В Египте обнаружили древние саркофаги — им больше 2500 лет: фото, видео - Фото
Саркофаги в Египте (источник - twitter.com_EddyWarman)

Артефакты нашли в отличном состоянии, они были ярко раскрашены и обрамлены мелкими украшениями

Египетские ученые обнаружили в поселке Саккара неподалеку от Каира 27 древних саркофагов, которые предположительно датируются I-II веками до н.э. Артефакты отлично сохранились, а еще они ярко и красочно украшены, сообщает BBC.

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Саркофаги были найдены в одном из заброшенных колодцев на глубине около 11 метров. В начале сентября исследователи нашли 13 саркофагов, а спустя несколько недель еще 14. По словам местных экспертов, эта находка стала одной из крупнейших и значительных в своем роде.

Обнаруженные саркофаги очень хорошо выглядели, на их поверхности остались детали различных украшений, а также краска. В египетском министерстве древностей заявили, что, судя по всему, гробницы ни разу не открывались с момента их захоронения.

В Саккаре находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса, поэтому ценные исторические находки в этой районе не редкость, отмечают ученые.

Видео: twitter.com/KhaledElEnany

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Дарья Мостовая
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