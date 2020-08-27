Египет открывает пирамиды и музеи с 1 сентября
27.08.2020, 13:55
Дезинфекция пирамид (Фото 5 - EPA - Mohamed Hossam)
Одновременно в пирамидах смогут прибывать не более 15 человек
Власти Египта с 1 сентября разрешили открыть для туристов культурные памятники и музеи, об этом сообщает местное издание Сairoscene.
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Туристические объекты смогут работать с максимальной загрузкой в 50%. Кроме того, в одной экскурсионной группе может быть не более 25 туристов в музеях и не более 15 – в пирамидах. Обязательным условием остается измерение температуры и ношение защитных масок.
Местные власти также объявили о снижении до 31 октября стоимости билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50%.
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