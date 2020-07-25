Египет будет оплачивать лечение украинцев в случае заражения COVID-19
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Египта о покрытии лечения туристов в случае заболевания COVID-19
Египет будет покрывать расходы на лечение украинских туристов в случае, если заразятся COVID-19 на отдыхе.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По информации пресс-службы ОП, президент Владимир Зеленский вчера провел телефонный разговор с президентом Египета Абделем Фаттаха Ас-Сиси.
Стороны обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в Украине и Египте.
Зеленский отметил необходимость соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление высококвалифицированной медпомощи в случае такой необходимости.
"Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международных аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина… Особенно ценю решение усилить эпидконтроль на курортах и покрывать расходы на лечение наших туристов", - отметил Зеленский.
- 7 июля сообщалось, что авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) по заказу международного туристического оператора Coral Travel открыла чартерную программу летнего сезона в Египет и Турцию.
Читайте также: Сезон отпусков. Каким будет отдых в период карантина? 10 инсайдов о путевках в Турцию, Египет и Грецию
Комментарии