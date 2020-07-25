Египет будет оплачивать лечение украинцев в случае заражения COVID-19

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Египта о покрытии лечения туристов в случае заболевания COVID-19

Египет будет покрывать расходы на лечение украинских туристов в случае, если заразятся COVID-19 на отдыхе.

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По информации пресс-службы ОП, президент Владимир Зеленский вчера провел телефонный разговор с президентом Египета Абделем Фаттаха Ас-Сиси.

Стороны обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в Украине и Египте.

Зеленский отметил необходимость соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление высококвалифицированной медпомощи в случае такой необходимости.

"Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международных аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина… Особенно ценю решение усилить эпидконтроль на курортах и ​​покрывать расходы на лечение наших туристов", - отметил Зеленский.

виакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) по заказу международного туристического оператора Coral Travel открыла чартерную программу летнего сезона в Египет и Турцию. 7 июля сообщалось, что а

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Арина Толина

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