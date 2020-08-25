COVID-19 и туризм. Бали не принимает туристов до конца года

Когда остров снова откроют для иностранных путешественников пока неизвестно

Власти Индонезии решили не открывать остров Бали для туристов до конца года из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом заявил губернатор острова Вайан Костер, сообщает ВВС.

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По его словам, власти Бали планируют сосредоточиться на привлечении внутренних туристов, чтобы начать восстановление экономики после пандемии. Экономика Бали на 80% зависит от туризма.

При этом губернатор не уточнил, когда остров снова откроют для иностранных путешественников. Ранее планировалось, что иностранные туристы смогут посещать страну с 11 сентября.

По состоянию на 25 августа в Индонезии зафиксировали 155 412 случаев COVD-19, из них - 6700 человек умерли, 111 000 - выздоровели.

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Наталия Софиенко

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