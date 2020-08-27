В Египте назвали требования к сертификату с ПЦР-тестом на COVID-19 для въезда в страну
Без ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус в Египет с 1 сентября никого не пустят, даже самих египтян
Министерство здравоохранения Египта опубликовало в Facebook дополнительные требования к сертификату с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который будет необходим для въезда в страну с 1 сентября. В ведомстве подчеркнули, что такой сертификат должны будут иметь все приезжие, включая граждан Египта, старше шести лет.
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Требования к сертификату
1. Должен быть сделан не позднее 48 часов до момента прибытия в Египет
2. В нем должна быть указана точная дата и время сдачи теста
3. Сертификат должен быть оформлен официальной лабораторией, зарегистрированной в стране выдачи документа, и иметь печать лаборатории
4. Не должен содержать ошибок и исправлений
5. В нем должна быть указана информация о виде теста, который был сдан
6. Тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR).
В Минздраве Египта отметили, что члены экипажей морских и воздушных судов тоже должны будут сдавать ПЦР-тесты, предоставляя их результаты в агентскую компанию МОЗ не менее, чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.
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