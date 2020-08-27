В Египте назвали требования к сертификату с ПЦР-тестом на COVID-19 для въезда в страну

Без ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус в Египет с 1 сентября никого не пустят, даже самих египтян

Министерство здравоохранения Египта опубликовало в Facebook дополнительные требования к сертификату с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который будет необходим для въезда в страну с 1 сентября. В ведомстве подчеркнули, что такой сертификат должны будут иметь все приезжие, включая граждан Египта, старше шести лет.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Требования к сертификату

1. Должен быть сделан не позднее 48 часов до момента прибытия в Египет



2. В нем должна быть указана точная дата и время сдачи теста



3. Сертификат должен быть оформлен официальной лабораторией, зарегистрированной в стране выдачи документа, и иметь печать лаборатории



4. Не должен содержать ошибок и исправлений



5. В нем должна быть указана информация о виде теста, который был сдан



6. Тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR).

В Минздраве Египта отметили, что члены экипажей морских и воздушных судов тоже должны будут сдавать ПЦР-тесты, предоставляя их результаты в агентскую компанию МОЗ не менее, чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.

Читайте также: Из-за коронавируса Бали решил не принимать туристов до конца этого года

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.