Кроме 5 курортных городов. Для въезда в Египет с 8 августа нужен будет ПЦР-тест

Ограничения также коснутся тех туристов, которые решать выехать за пределы курортных городов страны

Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 8 августа всем прибывающим в Египет нужно будет иметь ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус. Исключение составят туристы, приехавшие на популярные египетские курорты, сообщает местный ресурс Elbalad News со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу Мадбули.

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По решению Мадбули, гражданам других стран запрещается въезжать в Египет "по суше, морю или воздуху" без сделанного не более чем за 72 часа ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. Правило не касается туристов, которые прибывают прямым авиасообщением в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.

При этом уточняется, что выезд за пределы указанных курортных городов без сделанного ПЦР-теста с негативным результатом на COVID-19 будет также невозможен.

1 июля Египет открыл свои границы для украинцев, но после его посещения туристы должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

7 июля МАУ запустил чартеры в Турцию и Египет.

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Дарья Мостовая

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