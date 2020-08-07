Кроме 5 курортных городов. Для въезда в Египет с 8 августа нужен будет ПЦР-тест
Ограничения также коснутся тех туристов, которые решать выехать за пределы курортных городов страны
Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 8 августа всем прибывающим в Египет нужно будет иметь ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус. Исключение составят туристы, приехавшие на популярные египетские курорты, сообщает местный ресурс Elbalad News со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу Мадбули.
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По решению Мадбули, гражданам других стран запрещается въезжать в Египет "по суше, морю или воздуху" без сделанного не более чем за 72 часа ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. Правило не касается туристов, которые прибывают прямым авиасообщением в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.
При этом уточняется, что выезд за пределы указанных курортных городов без сделанного ПЦР-теста с негативным результатом на COVID-19 будет также невозможен.
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