COVID-19 и туризм. С 1 сентября Египет будет требовать ПЦР-тест от всех туристов

Власть решила ужесточить меры после увеличения случаев инфицирования коронавирусом

Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 1 сентября все туристы должны будут предоставитьПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, пишет издание CNN.

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По словам Мустафа Мадбули, Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

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"Мы стремимся обеспечить здоровье и тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – заявил Мадбули.

Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, а открыл границы с 1 июля, но после его посещения туристы должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

В августе в курортные города туристы могли приезжать без справки об отсутствии COVID-19.

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Наталия Софиенко

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