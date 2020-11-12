Археологи нашли под Полтавой древние коньки и артефакты: некоторым более 4000 лет – фото

В Полтавской области археологи обнаружили артефакты сразу трех древних культур, возраст самых старых оценивается в более чем 4000 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского центра "Спасательная археологическая служба".

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Отмечается, что ученые исследовали многослойное поселение Решетиловка-III, которое обнаружили во время проектировки реконструкции госдороги Н-31 Днепр-Решетиловка.

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Археологи разделили находки на три культурно-хронологических горизонта:

– Артефакты катакомбной культуры (среднебронзовый период, XX-XVII в. до н. э.). Среди находок – фрагменты горшочков, украшенных отпечатками шнура

– Артефакты чернолеесской культуры (позднебронзовый-раннежелзный период, ХІ-VII в. до н. э.). Найдены украшенные налепным валиком фрагменты керамики с проколами под венцом, а также бронзовые шпилька и проколка;

– X-XIII в. – древние коньки, сделанные из кости. Один конец подтесан и слегка поднят вверх, на обеих концах есть дырки для крепления ноги. Подобные коньки также находили под Черниговом.

Летом 2020-го археологи обнаружили под Запорожьем древние артефакты скифов – смотрите фото находок.

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