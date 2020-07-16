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16.07.2020, 11:04

Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото

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Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото
Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото
Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фотоАрхеологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото

На Мамай-Горе под Запорожьем археологи нашли редкий горшок скифов, фрагменты предметов их быта, кости животных и захоронение кочевников

Археологическая экспедиция "Мамай-Гора" нашла на одноименной возвышенности в Запорожской области древние артефакты скифов и захоронения кочевников. Об этом экспедиция сообщает в Facebook.

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Археологи вели раскопки в семи скифских ямах, которые датируются IV веком до нашей эры. В них они нашли:

 - Горшок с редким декором. Он украшен буккелями (шишечками), на сосуде их сохранилось два, на не отсутствуют шейка и венчик;

- Фрагменты жаровни (сковороды);

- Фрагменты венчика большой корчаги с орнаментом пальцевых защипов;

- Курант (растиральник);

- Кости большого и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.

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Также были найдены ногайское захоронение с нетипичной для кочевников ориентацией захоронения и, вероятно, половецкий ритуальный ров, для подтверждения аутентичности которого еще нужны исследования.

СПРАВКА. Скифы - это древний кочевой ираноязычный народ, населявший Северной Причерноморье в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Для их культуры характерен "животный стиль": на найденных артефактах нередко обнаруживают изображения животных, в том числе борьбы между ними.
  • В августе 2019-го археологи нашли под Полтавой золото и оружие скифов.
  • В конце ноября 2019-го "черные археологи" разграбили древний курган возле села Григорьевка Запорожской области. 

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Фото - Миша Чернявский, Мамай-Гора/Facebook

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Теги: Запорожье, археологи, мамай-гора, скифы
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