Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото

Археологическая экспедиция "Мамай-Гора" нашла на одноименной возвышенности в Запорожской области древние артефакты скифов и захоронения кочевников. Об этом экспедиция сообщает в Facebook.
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Археологи вели раскопки в семи скифских ямах, которые датируются IV веком до нашей эры. В них они нашли:
- Горшок с редким декором. Он украшен буккелями (шишечками), на сосуде их сохранилось два, на не отсутствуют шейка и венчик;
- Фрагменты жаровни (сковороды);
- Фрагменты венчика большой корчаги с орнаментом пальцевых защипов;
- Курант (растиральник);
- Кости большого и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.
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Также были найдены ногайское захоронение с нетипичной для кочевников ориентацией захоронения и, вероятно, половецкий ритуальный ров, для подтверждения аутентичности которого еще нужны исследования.
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Фото - Миша Чернявский, Мамай-Гора/Facebook