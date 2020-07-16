Археологи нашли под Запорожьем древние артефакты скифов - фото

Археологическая экспедиция "Мамай-Гора" нашла на одноименной возвышенности в Запорожской области древние артефакты скифов и захоронения кочевников. Об этом экспедиция сообщает в Facebook.

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Археологи вели раскопки в семи скифских ямах, которые датируются IV веком до нашей эры. В них они нашли:

- Горшок с редким декором. Он украшен буккелями (шишечками), на сосуде их сохранилось два, на не отсутствуют шейка и венчик;

- Фрагменты жаровни (сковороды);

- Фрагменты венчика большой корчаги с орнаментом пальцевых защипов;

- Курант (растиральник);

- Кости большого и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного.

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Также были найдены ногайское захоронение с нетипичной для кочевников ориентацией захоронения и, вероятно, половецкий ритуальный ров, для подтверждения аутентичности которого еще нужны исследования.

СПРАВКА. Скифы - это древний кочевой ираноязычный народ, населявший Северной Причерноморье в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Для их культуры характерен "животный стиль": на найденных артефактах нередко обнаруживают изображения животных, в том числе борьбы между ними.

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Фото - Миша Чернявский, Мамай-Гора/Facebook