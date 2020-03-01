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Запорожье. Археологи нашли остатки строений старого города: фото

Запорожье. Археологи нашли остатки строений старого города: фото - Фото
Фото: facebook.com/datamzmr
01.03.2020, 10:42

По данным местных археологов, торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек

В Запорожье во время реконструкции сквера археологи обнаружили остатки торговых рядов Старого Александровска (прежнее название современного города). Об этом сообщает в Facebook департамент архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета.

"В результате археологических исследований при проведении работ по реконструкции элементов благоустройства сквера Пионеров были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к скамейке Нижнего Гостиного ряда торговых рядов, которые находились по современной улице Почтовой", - отмечается в сообщении.

Кирпичные и гранитные ступени: фото

Фото: facebook.com/datamzmr

Кирпичные и гранитные ступени в Запорожье

Фото: facebook.com/datamzmr

Лавка в 1917-1918 годах принадлежала Александровском купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах.

Архивные материалы: фото

Фото: facebook.com/datamzmr

Специалисты отметили, что, будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек, ограниченные проспектом Соборным, улицами Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году.

Археологические исследования продолжаются. Архивные материалы предоставил Валерий Стойчев.

  • 5 февраля в итальянском городе Коринальдо археологи обнаружили захоронение члена аристократической элиты пиценов.
Арина Толина
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