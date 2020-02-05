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Ученые нашли захоронение военачальника с колесницей: ему 2500 лет

Ученые нашли захоронение военачальника с колесницей: ему 2500 лет - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.02.2020, 09:34

Археологи датируют находку периодом между концом VIII века и началом VI века до нашей эры

В итальянском городе Коринальдо археологи обнаружили захоронение члена аристократической элиты пиценов. Об этом сообщает Кембриджский университет.

Захоронение содержало в себе богатые погребальные предметы: около сотни керамических сосудов, колесницу на железных колесах, железные прутья и бронзовый шлем. 

Археологи предполагают, что гробница могла принадлежать военачальнику пиценов. На это указывает колесница и оружие. Останки погребенного в ней не сохранились. 

Исследователи также обнаружили гробницы эпохи Римской империи.

Пицены - это народ италийской группы, населявший центральную и северо-восточную Италию до возникновения Рима.

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