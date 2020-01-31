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Археологи нашли редкое захоронение "воина", которому 2000 лет

Археологи нашли редкое захоронение "воина", которому 2000 лет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
31.01.2020, 09:21

Внутри могилы лежало железное оружие, в частности меч в украшенных ножнах и копье

Британские ученые заявляют, что им удалось обнаружить захоронение "воина", которое датируется поздним железным веком или ранним римским периодом. Об этом сообщает Daily Mail

Археолог Джим Стивенсон заявил, что найденный человек был важной персоной, однако ученые расходятся во мнении, действительно ли он был воином или просто похоронен с атрибутами одного из них.

В могиле были найдены меч в тщательно продуманных, детализированных ножнах, копье, четыре глиняных сосуда из местной глины и металлические элементы, функция которых пока неизвестна. 

Воинские захоронения этого периода крайне редки в Сассексе, заявляют ученые, и поэтому их культурное значение для науки пока что неясно.

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