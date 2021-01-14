"Древнее искусство". Археологи нашли самую старую наскальную живопись с животными – фото

Археологи нашли в Индонезии самую древнюю наскальную живопись с изображением животных (бородавочных свиней), они считают его древнейшим "произведением искусства" из известных. Об этом говорится в опубликованных в журнале Science Advances результатах исследования ученых из университетов Гриффита, Квинсленда и Хасануддина, а также ряда индонезийских научных учреждений.

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Как отмечается, археологи исследовали известняковые пещеры и убежища древних людей на Юго-Западе острова Сулавеси. Древнейший рисунок животного нашли в пещере Леанг Тедонгнге.

На картине в натуральную величину изображена бородавочная свинья с острова Сулавеси. Размер рисунка – 136 см на 54 см. Животное изображено в профиль. Картина сделана с использованием красных или темно-красных/пурпурных минеральных пигментов. Внутренняя часть заполнена неправильными штрихами. Сверху слева от свиньи есть отпечатки человеческих рук.

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Изотопное исследование показало, что рисунок был сделан как минимум 45 500 лет назад, отмечается в статье. При этом соавтор отчета и специалист по датированию Максим Обер не исключает: картина может быть еще старше.

"Она может быть намного старше, потому что датирование, которое мы используем, изучает только кальцит, нанесенный поверх него", – объяснил он в комментарии BBC News.

Обер считает, что авторы рисунка были "полностью современными". "Они были такими же, как мы. У них были все возможности и инструменты, чтобы рисовать любые картины, которые им нравились", – отметил он.

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Также отмечается, что картина, вероятно, сохранилась лишь частично. Соавтор исследования Адам Брамм говорит, что свинья могла наблюдать за дракой или другим взаимодействием своих сородичей. Вот так по крайней выглядит цифровая прорисовка:

Авторы исследования называют рисунок "самым ранним известным произведением искусства в мире". Однако это не самый древний найденный рисунок, отмечают в BBC News. Самым старым из известных считается рисунок хештега в ЮАР – ему 73 000 лет.

8 декабря сообщалось, что в центре Одессы на Приморском бульваре археологи нашли античные и турецкие артефакты.

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Все фото - A. A. Oktaviana, ARKENAS/Griffith University

Марк Сировой

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