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29.12.2020, 09:28

Археологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фото

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Археологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фото
Археологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фото
Археологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фотоАрхеологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси под Львовом – фото

В пригороде Львова Звенигороде археологи нашли остатки застройки и артефакты времен Киевской Руси. Также обнаружена застройка панских владений XVII-XVIII веков, сообщает о результатах двухмесячной экспедиции Рятівної археологічної службы ZAXID.net.

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Отмечается, что самые древние находки относятся к XI веку – времен правнука Ярослава Мудрого Володара Ростиславовича, который основал Звенигород. Верхний слой – следы перестройки, сделанной его сыном Владимирком.

"Открыли два строительных горизонта укреплений княжества. Деревянные клиты (конструкции, похожие на сруб, в которых располагался гарнизон), за ними были городные (ящики, заполненные землей, глиной для укрепления вала). Сверху были высокие деревянные стены, которые сгорели. Об этом свидетельствует красная обожженная глина", – рассказала руководитель экспедиции Вера Гупало.

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Как сообщается, с тех времен нашли еще наконечники стрел, подвесные печати, фрагменты стеклянных свечей, обломки керамики (мисок звенигородского типа), останки мужчины  (возможно, охранника). У реки за пределами валов найден горн, в котором плавили руду. А у места, где раньше исследовали остатки деревянной церкви, нашли оружейную.

Отмечается, что ученым пока удалось обнаружить лишь часть княжей застройки, а сам раскоп уже был поврежден черными археологами.  

Также во время раскопок открыли фундаменты панских владений Сенявских XVII-XVIII веков, вероятно погреб. Обнаружена печь с пеплом и углем (XVI-XVII вв., построена до панского бастиона), изразцы, посуда XVII века с ориентальными узорами в виде гвоздики, несколько стеклянных ставней.

Раскопки отсканируют и законсервируют, но в последующие годы продолжат, пишут в издании. Рассматривается возможность накрыть интересные находки стеклом для осмотра. Также заповедник претендует на гранты для обустройства на месте раскопок историко-культурного парка.

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Теги: археологи, Львов, раскопки, звенигород, киевская русь, артефакты
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