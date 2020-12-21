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Черные археологи уничтожили остатки построек XI -XII веков вблизи Львова

21.12.2020, 19:41
Черные археологи уничтожили остатки построек XI -XII веков вблизи Львова - Фото
Уничтоженные черными археологами остатки строений XI -XII веков (Фото: РАС)

Вблизи Львова на раскопках летописного города Звенигород черные археологи уничтожили остатки древних сооружений XI -XII веков, которые были подготовлены для фиксирования. Об этом сообщают в институте археологии.

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Как отмечается, неизвестные уничтожили раскоп археологов в субботу вечером или в ночь на воскресенье. 

Археологи полагают, что грабители пытались найти артефакты княжеского города. Что именно удалось им найти, неизвестно, а для ученых наибольший урон – историческая информация, которую они могли бы получить, и нарушение столетних культурных наслоений на раскопе.

Городище Звенигород – памятник археологии национального значения. Нынешние раскопки начали в ноябре.

"Это первые масштабные раскопки в Звенигороде за последние десятилетия. Их проводят в детинце – древнейшей и наиболее укрепленной части княжеской столицы, с которой начинали развивать город и вели оборону. Впереди было самое интересное: исследование ненарушенного слоя XI -XII веков. Но сегодня, придя на раскоп, ученые увидели, что его просто уничтожили", – рассказала руководитель историко-культурного заповедника "Древний Звенигород" Наталья Войцещук.

Археологи написали заявление в полицию. За умышленное повреждение памятника археологии национального значения предусмотрено наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

  • 22 сентября сообщалось, что в Городнице Новоград-Волынского района, на месте находки 38 монет времен князей Владимира Великого и Святополка Окаянного археологи нашли неизвестный город времен Киевской Руси.

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Наталия Медведева
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