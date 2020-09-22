На месте находки монет Киевской Руси в Житомирской области обнаружили древний город

Представитель НАН Украины сообщил, что нашли остатки строения - предположительно, церкви

В Городнице Новоград-Волынского района, на месте находки 38 монет времен князей Владимира Великого и Святополка Окаянного археологи нашли неизвестный город времен Киевской Руси. Об этом в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Алферов.

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"Археологическая сенсация! Археологи, которые обследовали место находки Городницкого сокровища под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "потерялся" прямо в Городнице!" - написал он.

"Древняя Городница", как называет этот город Алферов, имела две линии обороны-валов, включая эскырпы – специально подготовленные оборонительные крутые склоны.

Представитель НАН сообщил, что уже есть первые находки – небольшие фрагменты обожженной глины, с формой кирпича княжеского времени.

"Итак, перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего церкви)", - сообщил Алферов.

Он считает, что история Городницы древнее на несколько сотен лет, чем было принято считать.

В конце августа–начале сентября в Городнице нашли 38 серебряных монет. Предполагается, что это одни из первых монет Киевской Руси времен князей Владимира Святого и Святополка Окаянного.

Вадим Ребрина

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