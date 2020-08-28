В Житомирской области нашли одни из первых серебряных монет Киевской Руси: фото

Всего было найдено 32 монеты, все они будут переданы государству

Вчера в пгт Городница Житомирской области нашли 32 серебряные монеты. Предполагается, что они были одними из первых монет Киевской Руси времен князей Владимира Святого и Святополка Окаянного. О находке сообщил в Facebook научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Алферов.

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Найденные серебряные монеты датируются 1000-1019 годами, на одной стороне изображен Киевский князь, на другой — княжий знак трезубец Владимира и двузубец Святополка.

По словам Алферова, с подобными находками историки сталкивались только в прошлом веке и эти монеты "клад национального значения", который должен быть передан государству.

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Дарья Мостовая

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