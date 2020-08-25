В Израиле нашли клад из сотен золотых монет, которым более 1000 лет: фото

Клад в 425 золотых монет в глиняном сосуде, закопанный 1100 лет назад, нашли подростки-волонтеры на археологических раскопках в Израиле. Об этом сообщает BBC.

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Большая часть найденных монет датируется периодом раннего ислама, когда регион был частью Аббасидского халифата.

Монеты весят 845 г, когда их закапывали, они были целым состоянием - их хватило бы, чтобы купить роскошный дом в одном из городов халифата.

"Тот, кто закопал это сокровище 1100 лет назад должен был рассчитывать, что вернется за ним, и даже закрепил сосуд гвоздем, чтобы он не двигался", – рассказали руководители раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Хаддад.

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По их словам, золотые монеты, особенно в таких значительных количествах, археологи находят очень редко. Золото всегда было чрезвычайно ценным, его переплавляли и повторно использовали из поколения в поколение.

"Это было удивительно. Я копал, и когда поднял грунт, увидел нечто, похожее на очень тонкие листья. Когда я посмотрел еще раз, то понял, что это золотые монеты", - рассказал нашедший клад подросток, Оз Коэн.

По словам эксперта-нумизмата Роберта Кула, клад состоит из золотых динаров и 270 золотых фрагментов - кусочков динаров, которые отрезали, чтобы использовать как мелочь.

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Один из таких фрагментов был изготовлен из золотого солида византийского императора Феофила (около 803 - 842 год), отчеканенного в Константинополе. Кул отметил, что это редкое материальное свидетельство того, что соперничающие империи сохраняли связи.

В начале августа в Шотландии нашли клад с украшениями и мечем, которым оказалось около 3000 лет.

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