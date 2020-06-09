Сундук с золотом. В США нашли клад на $1 млн: его искали сотни тысяч людей

Иллюстративное фото - pixabay.com

В Скалистых горах в США нашли клад стоимостью $1 млн, который около десяти лет назад спрятал коллекционер предметов искусства и антиквариата Форрест Фенн. Об этом сообщает CBS News.

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Клад представляет собой бронзовый сундук, наполненный золотом, драгоценными камнями, ювелирными изделиями и другими ценными артефактами.

Факт находки местным СМИ подтвердил сам Фенн. Человек, который хотел сохранить анонимность, обнаружил сундук несколько дней назад, и обнаружение было подтверждено фотографией.

Точное местонахождение клада не уточняется. Фенн лишь сказал, что более 10 лет он лежал "под звездами в пышной растительности Скалистых гор".

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Коллекционер спрятал сундук в 2010 году, чтобы мотивировать людей пойти в дикие места и дать им возможность начать "старомодное приключение" - экспедицию за сокровищами. Он также опубликовал стихотворению и карту, которые включали подсказки, как найти клад.

За сокровищами охотились сотни тысяч людей. Некоторые из них бросали работу, чтобы посвятить себя поискам, и исчерпывали свои сбережения. По меньшей мере четыре человека погибли, так и не найдя сокровищ.

"Я чувствую себя наполовину радостным, наполовину грустным, потому что погоня окончена. Я поздравляю тысячи людей, которые участвовали в поиске, и надеюсь, что их по-прежнему будут привлекать надежды других открытий", - прокомментировал находку Фенн.

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