В Египте нашли древнюю мумию с сокровищами – фото

В Египте у города Луксор, где в древние времена находилась столица фараонов Фивы, нашли мумию девочки с сокровищами внутри саркофага. Об успехе испанских археологов сообщает пресс-служба Высшего совета по научным исследованиям Испании.

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Ученые обнаружили саркофаг у входа в гробницу казначея царицы Хатшепсут. Они предполагают, что его пытались украсть древние расхитители гробниц, однако так саркофаг и не открыли.

Археологи установили, что в саркофаге покоится девушка, которая умерла в возрасте 15 или 16 лет около 1600 лет до наше эры. Гроб выполнен из окрашенного в белый цвет дерева, предположительно, платана. Длина саркофага – 174 см, ширина – 33 см.

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Сделав рентген гроба, археологи обнаружили, что на теле мумии есть сокровища: две серьги, металлическое и костяное кольца, а также четыре ожерелья из керамических, стеклянных и каменных бусин длиной 61-70 сантиметров.

Археологи говорят, что одно из ожерелий, самое богатое, особо ценно. Оно выполнено из 74 элементов, основные из которых – бусы из сердолика и аметиста. Самой ценной частью украшения являются семь амулетов. Центральный и главный амулет выполнен из янтаря в форме орла, что символизирует египетского бога Гора.

Специалисты отмечают, что найденные украшения выглядят слишком дорого как для такого простого саркофага. По их мнению, это могло быть приданное, которое захоронили вместе с умершей девушкой.

Рядом с саркофагом также нашли маленький глиняный гробик с ритуальной статуэткой ушебти. Этот гробик был обвязан бинтами, на которых, вероятно, указано имя усопшей – Джехути.

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Фото - José Galán/CSIC