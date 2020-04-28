В Черном море нашли потопленный нацистами теплоход: на его борту погибли тысячи

У берегов временно оккупированного Россией Крыма обнаружили остатки теплохода "Армения", который в 1941 году был потоплен в результате атаки нацистской авиации Люфтваффе. Об этом сообщает пресс-служба Центра подводных исследований Российского географического общества.

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Остатки судна обнаружили на расстоянии 15 морских миль (около 27,7 км) от берега на глубине 1500 метров еще в марте, затем был длительный процесс верификации с помощью необитаемого подводного аппарата. Установить, что это именно оно, удалось по характерному расположению палуб и судовому колоколу, на котором сохранилась надпись "Армения".

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Исследователи обнаружили, что теплоход стоит прямо на киле, на нем нет пробоин от торпед, но есть следы повреждения от авиабомб на верхней и центральной частях надстройках.

На судне также обнаружены признаки, что оно затонуло стремительно. Часть иллюминаторов не разбиты, а вдавлены внутрь целиком, к моменту ухода корпуса на большую глубину, внутри судна еще оставались "воздушные карманы".

СПРАВКА. Теплоход "Армения" во время Второй мировой войны был переоборудован в Одессе в санитарный корабль. 6 ноября 1941 он эвакуировал людей из Севастополя, также зашел за людьми и грузом в Балаклаву и Ялту. 7 ноября, несмотря на запрет и не дожидаясь темноты, он вышел в сторону Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров. Вскоре он был атакован немецкой авиацией и затонул за четыре минуты. В спешке эвакуации не было установлено точное число пассажиров. По официальным данным, из 5000 – 10 000 людей на борту выжили единицы. По одной из версии, на судне были изображены красные кресты, которые сигнализировали для авиации, что оно - санитарное. По другой, "Армения" была окрашена в военный серый цвет и имела пушки, что могло стать основанием для атаки. Российские исследователи говорят, что сейчас это невозможно установить из-за состояния корабля, который более 78 лет пролежал на дне.

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Видео - ЦПИ РГО/YouTube