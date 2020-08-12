Кладоискатель в Шотландии нашел сокровища, которым 3000 лет - фото

Доставали клад в течение 22 дней, а после - передали в национальный шотландский музей

Шотландский охотник за сокровищами Мариуш Степьен нашел в деревне Пиблз неподалеку от Эдинбурга уникальный клад - украшения, меч и другие артефакты, которым по предварительным оценкам оказалось около 3000 лет, сообщает АР.

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Обнаружив клад, мужчина сразу позвонил в отдел сокровищницы и те, выехав на место, в течение 22 дней доставали находки из земли.

В числе прочего нашли конскую сбрую, пряжки, кольца, украшения, части осей колесницы и меч в ножнах, ориентировочно датируемые бронзовым веком. "Это клад национального значения", - отметила глава отдела Эмили Фриман.

Сейчас все артефакты передали в Королевский национальный музей древностей Шотландии.

Как заявил сам Степьен, "он просто трясся от счастья", когда нашел все это и сейчас он очень горд собой, что "смог открыть какую-то часть истории Шотландии".

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Дарья Мостовая

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