На Хортице обнаружили 2500-летнее захоронение скифского воина: фото

Археологическая экспедиция Национального заповедника Хортица обнаружила на территории острова уникальное захоронение скифского воина, возраст которого около 2500 лет. Об этом сообщается на сайте заповедника.

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Как отмечается, захоронение находится в земляной катакомбе, глубиной около трех метров. Современники воина приложили большие усилия, чтобы захоронение защитить от грабителей, потому вход в катакомбу был заложен большим количеством тяжелых гранитных валунов.

Сообщается, что похороненный воин, по древним меркам, был гигантом – его рост составляет около 1,8 метра. В захоронении, археологи нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Археологи рассказывают, что над этим захоронением, в древности был возведен кромлех – круг из гранитных камней – символ солнца, присущий культурам многих древних народов.

В заповеднике напоминают, что 20 лет назад на этом месте уже находили интересные скифские захоронения и жертвенники, в которых обнаружили предметы быта, античную посуду, украшения и даже бронзовое зеркало.

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