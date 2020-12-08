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08.12.2020, 09:32

В центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фото

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В центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фото
В центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фото
В центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фотоВ центре Одессы. Археологи нашли античные и турецкие артефакты – фото

В центре Одессы, где на Приморском бульваре археологи пытаются найти остатки замка Хаджибей, нашли античные и турецкие артефакты. Об этом сообщает местное издание Думская.

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"Найдены фрагменты амфор, причем, на мой взгляд, тянущих на VI век до нашей эры. Кроме того, мы нашли фрагменты скифской либо фракийской лепной керамики, как ее называют, местного производства", – говорит один из руководителей раскопок, доктор исторических наук Андрей Красножон.

Он добавил, что также были найдены фрагменты дорогого фаянса из Западной Турции. По его словам, к археологам приходили и шутники – они подкинули в раскоп монеты царской России.

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В издании отмечают, что ученые уже преодолели двухметровый слой, ниже которого, по данным георадарного исследования, и должны находится остатки замка Хаджибей.

Красножон говорит, что на вертикальной стратиграфии уже видны остатки валов, артиллерийской батареи, выстроенной одним из основателей современного города Францом де Волланом. По его мнению, как раз под валами и находятся остатки разрушенного в 1789-м замка Хаджибей.

Историк считает, что археологи вплотную приблизились к искомому объекту: современных коммуникаций в раскопе уже нет – они остались стороне от сигнала, который интересует ученых. "Поэтому мы идем с уверенностью вниз", – добавил он.

  • 26 ноября на Приморском бульваре в центре Одессы начались раскопки старинного замка Хаджибей. Считается, что он был основан в начале XV века, а 1789-м его взял штурмом Иосиф де Рибас, после чего началась история современного города.

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Фото – Думская

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Теги: одесса, археологи, раскопки, артефакты, хаджибей, замок
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