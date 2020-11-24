На дне Днепра. Археологи нашли в Запорожье пушечный лафет времен козаков – видео

Археологи нашли на дне Днепра в Запорожье пушечный лафет времен казачества. Видео излечения артефакта из воды опубликовал национальный заповедник Хортица.

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Работающий в заповеднике археолог Валерий Нефедов отметил во время презентации находки, что ее возраст датируется последней четвертью XVII века – началом XVIII века, передает Укринформ.

Он также сказал, что лафет использовали для полевой пушки крупного калибра 24-32 фунта. Такие пушки стреляли на расстояние до семи километров и использовались при штурмах городов, крепостей и укреплений.

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"Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира", – отметил археолог.

Находка была затоплена на глубине 9,8 метров и археологи сначала подумали, что нашли корабль, пишет издание. Он хорошо сохранился, поскольку был в иле, колес на нем нет. Сейчас его должны доставить в реставрационный ангар.

Летом 2020-го археологи обнаружили под Запорожьем древние артефакты скифов – смотрите фото находок.

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