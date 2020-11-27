В центре Одессы начались раскопки: археологи ищут старинный замок – фото

В центре Одессы, на Приморском бульваре, начались раскопки: археологи пытаются найти остатки старинного Хаджибейского замка. Об этом сообщает Думская.

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Считается, что замок был основан в начале XV века. 14 сентября 1789 года его взял штурмом Иосиф де Рибас, после чего началась история современной Одессы. В 2018 году удалось локализовать место старинного объекта после георадарной съемки бульвара, по данным которой объект находится на глубине 205 см.

Если удастся подтвердить, что замок был именно тут, то это поставит точку в 200-летнем споре историков, говорит заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского педагогического университета Андрей Красножон. По его словам, есть около 15 версий о месте расположения замка.

"Кроме того, наши изыскания должны помочь установить период, когда строилось это фортификационное сооружение. Если замок построили литовцы – это один уровень, если турки – другой. В любом случае это крайне важная работа для нашего города", – объяснил он.

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Научный сотрудник Института археологии Светлана Иванова говорит, что если будут интересные находки, то возможно сделают музеификацию раскопа - как это сделано с остатками античного поселения в другой части бульвара.

Отмечается, что раскопки проходят в районе бульвара от памятника Дюку до Воронцовского дворца. Археологи сняли тротуарную плитку и теперь ждут технику, которая снимет бетонную подушку. В раскопках участвуют сотрудники Института археологии НАН Украины, Южноукраинского педагогического университета и местные краеведы.

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Фото - Александр Гиманов/Думская