Четырехлетняя девочка нашла след динозавра на пляже: ему около 220 млн лет

В Южном Уэльсе четырехлетняя Лили Уайлдер обнаружила хорошо сохранившийся след динозавра на пляже Бендрикс-Бей. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Уэльса.

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Ученые заявляют, что невозможно определить, какой конкретно динозавр оставил этот след 220 млн лет назад, однако куратор палеонтологии музея Синди Хауэллс называет его "лучшим образцом, когда-либо найденным на этом пляже".

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New dinosaur footprint discovered on south Wales beach!



A well-preserved dinosaur footprint has been discovered on a beach near Barry in south Wales and could help scientists establish more about how dinosaurs walked



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10-сантиметровый след оставлен динозавром, который был около 75 см в высоту и два с половиной метра в длину. Это было стройное животное, ходящее на двух лапах и активно охотящееся на других мелких животных и насекомых. В США аналогичные следы были оставлены динозавром Coelophysis, окаменелостей которого нет в Великобритании.

28 января стало известно, что ученые нашли в штате Нью-Мексико, США, "прекрасно сохранившиеся" части черепа динозавра рода Паразауролофы.

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Владислав Сердюк

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