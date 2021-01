Четырехлетняя девочка нашла след динозавра на пляже: ему около 220 млн лет

В Южном Уэльсе четырехлетняя Лили Уайлдер обнаружила хорошо сохранившийся след динозавра на пляже Бендрикс-Бей. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Уэльса.

Ученые заявляют, что невозможно определить, какой конкретно динозавр оставил этот след 220 млн лет назад, однако куратор палеонтологии музея Синди Хауэллс называет его "лучшим образцом, когда-либо найденным на этом пляже".

