UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четырехлетняя девочка нашла след динозавра на пляже: ему около 220 млн лет

30.01.2021, 15:06
Четырехлетняя девочка нашла след динозавра на пляже: ему около 220 млн лет - Фото
Динозавр (Иллюстративное фото: pixabay.com)

В Южном Уэльсе четырехлетняя Лили Уайлдер обнаружила хорошо сохранившийся след динозавра на пляже Бендрикс-Бей. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Уэльса. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые заявляют, что невозможно определить, какой конкретно динозавр оставил этот след 220 млн лет назад, однако куратор палеонтологии музея Синди Хауэллс называет его "лучшим образцом, когда-либо найденным на этом пляже".

10-сантиметровый след оставлен динозавром, который был около 75 см в высоту и два с половиной метра в длину. Это было стройное животное, ходящее на двух лапах и активно охотящееся на других мелких животных и насекомых. В США аналогичные следы были оставлены динозавром Coelophysis, окаменелостей которого нет в Великобритании.

  • 28 января стало известно, что ученые нашли в штате Нью-Мексико, США, "прекрасно сохранившиеся" части черепа динозавра рода Паразауролофы.

Смотрите также: В США выставили на аукцион скелет тиранозавра Стэна за $8 млн — видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
пляж динозавр След

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 