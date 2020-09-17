В США выставили на аукцион скелет тиранозавра Стэна за $8 млн — видео

Купить останки четырехметрового доисторического динозавра сможет любой желающий

В Нью-Йорке на аукцион выставили скелет тиранозавра по прозвищу Стэн, останки которого были обнаружены в 1987 году палеонтологом Стэном Сакрисоном в штате Южная Дакота (США), сообщается на сайте аукционного дома мирового арт-рынка Christie's.

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В 1992 году Сакрисон перевез найденные кости в институт Южной Дакоты Black Hills, ученые которого сразу поняли, что перед ними "нечто особенное". В результате дальнейших раскопок исследователи извлекли из-под земли еще 188 из 300 костей тиранозавра, что позволило собрать потом целостный скелет.

Высота Стэна составляет около четырех метров, а длина — чуть больше 12. Стартовая цена тиранозавра начинается с $8 млн, аукцион назначен на 6 октября.

По словам руководства аукционного дома, Стэна сможет купить любой желающий, без ограничений.

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Дарья Мостовая

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